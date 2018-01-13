Четырехметровый торт и Головкин - Как отметили свадьбу в Шымкенте

Свадебный торт диаметром 3 метра, а также список известных гостей, включая боксера Геннадия Головкина шокировал Казнет, сообщает Zakon.kz.

Торжество прошло вчера в одной из гостиниц Шымкента. Об этом сообщил музыкальный продюсер Жан Муканов на своем канале в Telegram.

"Вчера в Шымкенте, прошла Красивая Свадьба! Было немало звезд, но гостей уже звездами сложно удивить, даже Валерия с Шоном были в рядах уже обычных артистов. Главными хитами вечера, да и всех соцсетей, были торт и боксер! Кстати, торт от знаменитого кондитера Рената Агзамова, а боксер - наша легенда Геннадий Головкин. Вот. Ну а я от всей души желаю счастья молодоженам!" - написал Муканов.

Он также добавил, что очень хорошо знает эту семью и поделился фотографиями с красивого торжества.

Фото из Telegram-канала Жана Муканова