Цукерберг потерял $3,3 млрд после объявления об изменении ленты Facebook
Лента Facebook теперь будет в большей степени ориентирована на сообщения от друзей пользователей в противовес рекламе и новостному контенту.
Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял $3,3 млрд после объявления об изменении принципа формирования ленты в социальной сети, пишет vedomosti.ru.
В пятницу Цукерберг сообщил, что лента Facebook теперь будет в большей степени ориентирована на сообщения от друзей пользователей в противовес рекламе и новостному контенту.
Цукерберг отметил, что готов к сокращению времени нахождения пользователей в Faceboоk после внесения изменений. «Но я также ожидаю, что время, которое вы потратите на Facebook, будет более ценным», – сказал он.
После этого сообщения акции Facebоok подешевели на 4,5%, а состояние Цукерберга сократилось на $3,3 млрд. Он опустился на одну строчку в рейтинге самых богатых людей мира, отмечает Bloomberg.
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