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Полсотни фур третьи сутки стоят на трассе в Мангыстауской области

13 января 2018, 19:26

Большегрузы застряли на подъеме Маната (Манаты Ата) на автотрассе между Шетпе и Бейнеу из-за непогоды.

Более 50 фур третьи сутки стоит в заторе на трассе в Мангыстауской области без возможности продолжить движение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Лада".

Большегрузы застряли на подъеме Маната (Манаты Ата) на автотрассе между Шетпе и Бейнеу из-за непогоды.

"На подъеме застряли 55 фур, мы не можем подняться. Стоим без воды и еды уже третьи сутки. Звонили в службу по ЧС, просили о помощи, но пока тишина. Здесь очень плохо ловит связь. Местный предприниматель за 5 000 тенге вытаскивает машины из грязи", — рассказали дальнобойщики.

В ДЧС Мангыстауской области сообщили, что на месте работают две спецмашины дорожных служб, дорогу расчищают и посыпают песком. Также на место выехали начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и заместитель акимата Мангистауского района для выяснения обстоятельств. При этом в ведомстве заверили, что все дороги республиканского значения открыты и проходимость есть.

Фото: Лада


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