Карагандинка вернула забытый кошелек после появления видео в Сети

Карагандинка, взявшая с прилавка супермаркета забытый другой женщиной кошелек, вернула его хозяйке после того, как видео с камер наблюдения попала в сеть, сообщает Zakon.kz со ссылкой на eKaraganda.kz.

По словам племянника женщины, которая по невнимательности оставила кошелек на полке стеллажа супермаркета, Мейрама Шакабаева, родственники обратились в администрацию торгового заведения с просьбой предоставить видео.

Мужчина поведал, что отсутствие кошелька его тетя обнаружила только на кассе. После этого женщина сразу направилась в ближайший опорный пункт полиции, где написала заявление.

«В кошельке находилось около девяти тысяч тенге, удостоверение личности и пенсионный проездной билет. Тетя сильно расстроилась и стала себя плохо чувствовать, потому что в один момент лишилась важных документов», - пояснил родственник карагандинки, потерявшей кошелек.

По его словам, после появления видео с камер наблюдения магазина в Сети, забытый кошелек был возвращен владелице в целости и сохранности.

Как оказалось, видео в социальной сети увидели родственники горожанки, которая взяла чужой кошелек. В последующем женщина сама пришла в магазин и оставила кошелек администрации магазина. Карагандинку, чей кошелек был потерян, и ее родственников, такой исход ситуации обрадовал. Они решили забрать заявление из полиции.

Однако это стало уже лишним, поскольку женщину и без того не привлекли бы к уголовной ответственности.

«По данному факту материал списан в номенклатурное дело, в связи с отсутствием состава преступления», - сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря ДВД Карагандинской области Батырхан Смаилов.

Полицейские квалифицировали поступок женщины, забравшей чужой кошелек, как утайку найденного. В данном случае, как отмечают правоохранители, наступают о гражданско-правовые отношения.

«Здесь сложно доказать: знала ли она хозяина, когда брала этот кошелек. Она же его не украла и это не вещь магазина», - уточнил Батырхан Смаилов.

Между тем статья 245 Гражданского кодекса РК гласит, что нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо из других известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить ему найденную вещь. Если вещь найдена в помещении, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения. В таком случае этот владелец приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь. Нашедший вещь имеет право на получение вознаграждения от лица, управомоченного на получение вещи, в размере тридцати процентов от стоимости вещи.