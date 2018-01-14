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Вылет на встречку: В Алматы произошло ДТП со смертельным исходом

14 января 2018, 01:51

"Легковушку" занесло на скользкой дороге.

В Алматы на ул. Бурундайская произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации водитель Toyota Camry двигался сторону центра города по улице Бурундайская, а Lexus наоборот в сторону области. Toyota Camry занесло на скользкой дороге и она вылетела на полосу встречного движения. В этот момент в бок врезался Lexus. От удара машины развалились на части и разлетелись по дороге.

Водитель Toyota Camry скончался на месте. О других пострадавших пока информации нет.


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