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Астану избавят от клопов

14 января 2018, 06:00

Жалоба появилась в Facebook.

Аким Астаны пообещал проверить город на наличие вредителей, сообщает Zakon.kz.

Жалоба появилась в Facebook.

"Моя племяшка поступила в медуниверситет, чему мы были очень рады. Пока она не заселилась в общагу. Проблема в том, что она стала чувствовать дискомфорт, когда ложилась спать. С утра всё тело зудело. Долго она не могла понять причину. В конце концов обнаружила клопов в постели. Стала обращаться к администрации общаги, стали кормить завтраками, что будут проводить обработку. Теперь звонит староста и говорит, чтобы она сама обработала свою кровать", – написала в группе пользователь Айна Мукашаева.

На жалобу в комментариях отреагировал аким Астаны Асет Исекешев. Он сообщил, что поручит изучить эту проблему не только в общежитии вуза, но и по всей Астане.

Фото: klop911.ru


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