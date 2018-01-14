Восемь интересных моментов Послания Президента

В послании очень подробно описаны задачи решения вопросов образования, здравоохранения и культуры.

Послание Президента народу Казахстана содержит как отчет о проделанной работе, так и планы на ближайшее будущее.

Принимая во внимание, что согласно Конституции наш Президент определяет внутреннею политику государства, то все указания в послании обязательны к исполнению для государственных органов. Но, для реализации поставленных задач необходима и инициатива общества в целом и граждан в отдельности.

Послание состоит из двух блоков – экономического и социального.

В послании очень подробно описаны задачи решения вопросов образования, здравоохранения и культуры.

Для меня лично очень интересны следующие предложения послания.

1.Эпоха «нефтяного изобилия» практически подходит к концу. Стране требуется новое качество развития.

2. Нужно ускорить принятие закона о банкротстве физических лиц.

3. Кроме того, поручаю Национальному Банку окончательно решить вопрос по валютным ипотечным займам населения, которые были предоставлены до 1 января 2016 года, когда законодательно был введен запрет на их выдачу физическим лицам.

4. Учитывая, что нагрузка на учеников у нас самая высокая среди стран СНГ и в среднем более чем на треть выше, чем в странах ОЭСР, нужно ее снизить.

5. Если мы хотим, чтобы казахский язык жил в веках, нужно его осовременить, не утяжеляя избыточной терминологией.

Однако за последние годы на казахский язык было переведено 7 тысяч устоявшихся и общепринятых в мире терминов.

Такие «нововведения» иногда доходят до смешного.

Например, «ғаламтор» («Интернет»), «қолтырауын» («крокодил»), «күй сандық» («фортепиано») и таких примеров полно.

Необходимо пересмотреть подходы к обоснованности таких переводов и терминологически приблизить наш язык к международному уровню.

6.Здравоохранение будет поэтапно переходить на систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), основанную на солидарной ответственности населения, государства и работодателей.

Необходимость ее внедрения не вызывает сомнений.

Однако требуется более тщательно провести подготовительную работу, которая не была выполнена Минздравом и Минтрудсоцзащиты.

7. Будет продолжена превентивная борьба с коррупцией.

Проводится большая работа.

Только за 3 последних года осуждено за коррупцию более 2,5 тысячи лиц, включая топ-чиновников и руководителей госкомпаний.

8.В сфере охраны общественного порядка и обеспечения безопасности нужно активно внедрять интеллектуальные системы видеонаблюдения и распознавания на улицах и в местах массового пребывания граждан, контроля за дорожным движением.

Фото: astana-akshamy.kz