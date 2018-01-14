Президент Франции оказался автором эротического романа

Будущий президент Франции Эмманюэль Макрон в 16-летнем возрасте написал эротический роман для своей учительницы Бриджит, которая стала впоследствии его женой. Об этом пишет журнал Closer, ссылаясь на готовящуюся к выходу в свет биографию супруги, передает Лента.ру.

В книге приводятся слова соседа Макрона, который в 1993 году зарабатывал наборами текстов. «Однажды он попросил меня напечатать триста страниц книги, которую он только что написал. Это был смелый роман, пикантный! Имена, конечно, были вымышленными, но, думаю, он хотел выразить то, что чувствовал в то время», — отмечается в биографии.

Книга о первой леди Франции появится на прилавках 17 января.

Эмманюэль Макрон женился на Бриджит, которая преподавала французский язык в школе и вела театральный кружок, в 2007 году. Супруга избранного президента Франции старше его на 24 года. У пары нет общих детей, но Макрон усыновил сына и двух дочерей жены от первого брака.

Фото: Ludovic MARIN / REUTERS