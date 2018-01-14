Какими должны быть гонорары Головкина и «Канело» в реванше

Журналистка Behind The Gloves Мишель Джой Фелпс прокомментировала финансовые условия потенциального реванша Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Если бой „Канело“ — GGG не состоится в мае, это из-за того, что кто-то не получил справедливую сумму. Итак, с учетом сказанного, как вы думаете: гонорары должны быть разделены поровну — 50 на 50, учитывая исход первого боя?» — написала Фелпс в твиттере.

73% читателей ответили утвердительно, 27% же считают, что денежный баланс не должен быть равным. Всего в голосовании приняло участие более трех тысяч человек.

Ожидается, что реванш Головкин — Альварес состоится 5 мая.

Фото: Sports.kz