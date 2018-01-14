Виктория Боня встречается с игроком "Манчестер Юнайтед"

В ноябре прошлого года Виктория сфотографировалась в форме английского клуба.

Экс-участница "Дома-2" Виктория Боня была замечена в одном из ресторанов за ужином со звездой футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", бельгийцем Маруаном Феллайни, пишет Лайф.

Сама она намекала на то, что у неё появился новый возлюбленный, который дарит дорогие подарки её дочери и является настоящим "совершенством".

В ноябре прошлого года Виктория сфотографировалась в форме английского клуба. Подписчики микроблога Бони решили, что она примерила вещи нового бойфренда.

Боню и Феллайни сняли за ужином, пара о чём-то увлечённо беседует, не обращая внимания на окружающих. По мнению поклонников спортсмена, он прекрасно смотрится вместе с красавицей из России.

В феврале 2017-го Виктория Боня объявила о расставании с гражданским мужем Алексом Смерфитом, сыном ирландского миллиардера. Виктория и Алекс разошлись, но продолжают принимать участие в воспитании общей дочери Анджелины Летиции, которая появилась на свет в марте 2012 года.

Фото: life.ru