Павлодарский школьник придумал лазерную установку для предотвращения ДТП

Во Дворце школьников им. М. Катаева состоялся форум юных астрономов «Звезды светят нам», на котором ученик школы «Жас Дарын» Амир Каратай презентовал лазерную установку, она позволит пешеходам безопасно переходить дорогу, пишет Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

14-летний Амир Каратай разработал и презентовал проект в виде лазерной установки, которая, по его мнению, значительно сократит количество ДТП с участием детей. А всё потому, что разработка юного учёного должна подсказывать пешеходам, в какой момент можно переходить дорогу.

«Его разработка уникальна тем, что она рассчитана на установку на нерегулируемых пешеходных переходах, - говорит руководитель астрономического клуба «Антарес» Гульнар Баубекова. - Красный лазер загорается, и ребёнок останавливается. Этот красный лазер горит не вдоль земли, а вертикально. Это будут осуществлять два столбика, установленных у дороги.

Молодой человек готовил проект с преподавателем около полугода. Однако пока у парня нет бизнес-плана по внедрению установок, но он уверяет, что не забросит идею и приложит все силы, чтобы реализовать проект в жизнь. На областном форуме, в котором участвовало 40 ребят со школ Прииртышья, работа Амира Каратай была признана лучшей в номинации «физика и техника».

Фото: Рavlodarnews.kz