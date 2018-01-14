Воскресенье в Казахстане будет холодным и со снегом
В горных районах юга и юго-востока республики ожидается сильный снег, туман, гололед, усиление ветра с метелью.
По-прежнему большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с этим местами пройдут осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В горных районах юга и юго-востока республики ожидается сильный снег, туман, гололед, усиление ветра с метелью.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами возможно усиление ветра 15-20 м/с, туман, гололед, низовая метель.
В Восточно-Казахстанской области - метель, ночью ветер 15-20 м/с.
В Алматинской области ожидается туман, в районе Жаланашколя ветер 18-23 м/с.
В Мангистауской, Кызылординской областях местами будет туман, гололед.
В Акмолинской области ожидается туман, метель.
В Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, ночью и утром в Актюбинской областях местами - туман.
В Алматы днем частично облачно, - 6.
В Астане днем преимущественно облачно -24.
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Фото: pixabay.com
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