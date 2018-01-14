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Воскресенье в Казахстане будет холодным и со снегом

14 января 2018, 09:31

В горных районах юга и юго-востока республики ожидается сильный снег, туман, гололед, усиление ветра с метелью.

По-прежнему большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с этим местами пройдут осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В горных районах юга и юго-востока республики ожидается сильный снег, туман, гололед, усиление ветра с метелью.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами возможно усиление ветра 15-20 м/с, туман, гололед, низовая метель.

В Восточно-Казахстанской области - метель, ночью ветер 15-20 м/с.

В Алматинской области ожидается туман, в районе Жаланашколя ветер 18-23 м/с.

В Мангистауской, Кызылординской областях местами будет туман, гололед.

В Акмолинской области ожидается туман, метель.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, ночью и утром в Актюбинской областях местами - туман.

В Алматы днем частично облачно, - 6.

В Астане днем преимущественно облачно -24.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: pixabay.com


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