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В Мексике наркоман напал на прихожан церкви

14 января 2018, 10:21

Прихожане и служители попытались его задержать, в результате был убит один из священников, еще два человека были ранены.

Мужчина, находившийся под воздействием алкоголя и наркотиков, напал в субботу с ножом на прихожан церкви в пригороде мексиканской столицы Экатепеке, один человек погиб, несколько получили ранения, пишет РИА Новости.

По данным портала Denuncia Ecatepec, сначала 33-летний мужчина ранил тем же ножом двух человек в доме, где проживал, рядом с церковью. Пытаясь скрыться с места преступления, он забежал в храм. Прихожане и служители попытались его задержать, в результате был убит один из священников, еще два человека были ранены.

Полиции удалось задержать преступника по горячим следам, причем ей пришлось отбивать его у толпы местных жителей, пытавшихся линчевать убийцу. Проживающие в окрестностях люди опознали нападавшего, который давно не ладил с законом и употреблял наркотики.

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский


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