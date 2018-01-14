Музыкант Ерлан Кокеев подаст в суд на Bek Air

Известный казахстанский музыкант Ерлан Кокеев планирует подать в суд на авиакомпанию Bek Air за испорченные музыкальные инструменты, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром прилетели в Алматы компанией Bek Air. Получили вот в таком состоянии наши инструменты! Это первый раз в жизни за 25 летнюю историю гастрольной жизни, когда мы получаем в таком виде свои инструменты!!! Не просто инструменты! А дорогущие музыкальные инструменты!!! Это учитывая наклейку Осторожно стекло!", — написал музыкант.

В офисе охранник сообщил ему и его команде, что в выходной день никого нет и им ничем не могут помочь.

"Сотрудники и служба безопасности аэропорта тоже разводили руками... Посоветовавшись с адвокатом, мы вызвали полицию и с представителями службы безопасности аэропорта, зафиксировали данный факт документально, подтвердив фото отчетом, и намерены подавать в суд на компанию Bek Air за материальный и моральный ущерб!!!", - возмутился Ерлан Кокеев.

Музыкант отметил, что в таких случаях, когда возникает вопрос в обслуживании своих клиентов, аэропорт не решает проблемы перевозчиков, а на месте должен быть дежурный представитель компании перевозчика, что бы все вопросы решать на месте, не раздувая скандала и не доводя до суда.

Фото: Vox Populi