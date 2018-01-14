Врач спас жизнь женщине на борту самолета Актау-Тараз

У женщины после набора высоты самолета упало артериальное давление до критического состояния.

Надиркожа Мусаев, заведующий отделением экстренной помощи Мангистауской областной больницы, спас жизнь жительнице Тараза. Инцидент произошел на борту самолета, летевшего из Актау в Тараз, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

Как рассказал сам Надиркожа Мусаев, одной из пассажирок стало плохо, когда самолет уже набрал высоту.

- Артериальное давление у женщины упало до 60/0. Это считается критическим шоковым состоянием. К чести авиакомпании, на борту оказалось все необходимое для оказания первой реанимационной помощи. Мне помогала медсестра, которая тоже летела в Тараз. Давление удалось поднять до 120/80 с помощью лекарств. Сделали адреналин, сердечный и обезболивающий укол, поставили капельницу. Реанимационные действия длились примерно полтора часа. К моменту прилета в Тараз женщина уже была в сознании. Мы передали ее кардиобригаде, встречавшей в аэропорту, - рассказал Надиркожа Мусаев.

Позже медсестра, помогавшая врачу, позвонила Мусаеву и сообщила, что женщину госпитализировали в кардиореанимацию, пролечили и выписали домой.

- Я, конечно, не видел результат электрокардиограммы, но налицо была клиника инфаркта. Спасение женщины не считаю подвигом, это наша каждодневная работа, - отметил Надиркожа Мусаев.

После того, как больную передали врачам, пассажиры аплодировали Надиркоже Мусаеву стоя.

Фото: Lada.kz