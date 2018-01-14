Подросток погиб в лифте в Лисаковске
В шахте лифта дома в шестом микрорайоне застряли двое подростков.
В Лисаковске при попытке выбраться из застрявшего лифта погиб подросток, передает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz. Трагедия произошла 12 января.
"В 16:00 поступило сообщение о том, что в шахте лифта дома в шестом микрорайоне застряли двое подростков. Один из них попытался выбраться самостоятельно, но в этот момент лифт пришел в движение. На месте обнаружен труп несовершеннолетнего 2002 года рождения. Второй подросток жив и здоров. Он был эвакуирован", - сообщил прокурор города Еркин Тайкешов.
По этому делу начато досудебное расследование по части 3 статьи 306 УК РК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Будут проведены соответствующие экспертизы.
Фото: newsarmenia.am
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