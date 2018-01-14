Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Подросток погиб в лифте в Лисаковске

14 января 2018, 11:39

В шахте лифта дома в шестом микрорайоне застряли двое подростков.

В Лисаковске при попытке выбраться из застрявшего лифта погиб подросток, передает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz. Трагедия произошла 12 января.

"В 16:00 поступило сообщение о том, что в шахте лифта дома в шестом микрорайоне застряли двое подростков. Один из них попытался выбраться самостоятельно, но в этот момент лифт пришел в движение. На месте обнаружен труп несовершеннолетнего 2002 года рождения. Второй подросток жив и здоров. Он был эвакуирован", - сообщил прокурор города Еркин Тайкешов.

По этому делу начато досудебное расследование по части 3 статьи 306 УК РК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Будут проведены соответствующие экспертизы.

Фото: newsarmenia.am


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...