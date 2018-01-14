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В центре Павлодара сгорел трамвай

14 января 2018, 11:43

Вагон 11 маршрута выгорел полностью, жертв и пострадавших нет.

В Павлодаре, на одной из центральных улиц города утром сгорел трамвай, сообщила главный специалист группы государственного языка и информации департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Марал Сагинаева.

По информации Сагинаевой, сегодня, 14 января, в 8.17 на пульт ДЧС поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Толстого-Кутузова горит трамвай маршрута №11. В результате пожара никто не пострадал, но трамвай полностью выгорел. Пожарные прибыли на место возгорания в 8.19, три минуты спустя пожар был локализован, в 8.54 ликвидирован. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В тушении пожара приняли участие 16 человек и три единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

По данным пресс-секретаря Трамвайного управления Тимофея Голева, вагон с пассажирами двигался в сторону трамвайного депо, вагон старый. Возгорание произошло в 8.12, в 9.20 эта нештатная ситуация был ликвидирована и вагон транспортирован в депо.

Сейчас создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего. По предварительной версии пожар произошел из-за короткого замыкания.

Пострадавших нет, все находившиеся в вагоне пассажиры, количество которых сейчас уточняется, успели выйти на улицу.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: соцсети


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