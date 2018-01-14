Врачи потребовали проверить Трампа на возможные проблемы с головой

Американские врачи потребовали от своего коллеги Ронни Джексона провести не только физический осмотр президента США Дональда Трампа, но и убедиться в его душевном здоровье,пишет Лента.ру.

Джексон получил открытое письмо, в котором указана необходимость провести ряд стандартных тестов с целью проанализировать психическое состояние главы государства. Врачей беспокоит невнятная речь Трампа, повторение слов, беднеющий словарный запас, а также нарушенная координация движений.

Подписавшиеся ссылаются на то, что Трампу уже 71 год, хотя данная процедура желательна для любого человека, начиная с 66 лет. В частности, врачи просят сделать акцент на неврологическом осмотре, определить возможное слабоумие и способность президента воспринимать информацию.

9 января Трампа заподозрили в том, что он не знает или забыл слова национального гимна. Во время игры университетского футбольного чемпионата в Атланте президент исполняет гимн «Знамя, усыпанное звездами». На видеозаписи глава государства запинается и невпопад двигает губами, пока хор поет.

Фото: Joshua Roberts / REUTERS