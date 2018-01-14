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При пожаре в Португалии погибли не менее восьми человек

14 января 2018, 12:54

Возгорание произошло поздно вечером в субботу в развлекательном центре города, где проходил карточный турнир.

Жертвами пожара в одном из развлекательных центров города Тондела на севере Португалии стали восемь человек, еще несколько десятков пострадали, сообщает РИА Новости.

Возгорание произошло поздно вечером в субботу в развлекательном центре города, где проходил карточный турнир.

"Возгорание произошло из-за взрыва печи, после этого сразу же началась паника. Многие получили серьезные повреждения при попытке покинуть здание. Десятки человек пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии", — заявил мэр города Хосе Антонио Гомез.

По словам представителя службы спасения Пауло Сантоса, в момент пожара в здании находилось 70 человек.

Как сообщает телеканал Tgcom24, по предварительным данным, в результате пожара пострадали 50 человек.

Фото: © Fotolia / Wellphoto


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