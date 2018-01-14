Покушение на убийство: в Алматинской области подорвали автомобиль

Мужчина получил ранение ноги и госпитализирован в больницу.

В селе Ащысай Енбекшиказахского района в Алматинской области сработало взрывное устройство, установленное под машиной. Информацию подтвердили в пресс-службе ДВД региона, передает BNews.kz.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть 13 января около 11:00 ч.

"По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей УК РК "Покушение на убийство". По факту назначены необходимые экпертизы и продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемых лиц", - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

В полиции также уточнили, что пострадавшим оказался не владелец, а работник. Мужчина получил ранение ноги и госпитализирован в больницу.

Фото: 1istochnik.ru