Бабушку с внучкой сбили на пешеходном переходе в Уральске

ДТП произошло около 14.00 на пешеходном переходе по улице Гагарина в районе остановки "Меховой", сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Со слов водителя Lada, который сбил ребенка и женщину, он ехал по улице Гагарина в сторону центра.

- Я ехал, не превышая скорости, и вдруг на дороге появились пешеходы. Они бежали через дорогу. Я стал тормозить, но из-за того, что дорога скользкая, не успел остановить машину. Серьезных травм они не получили, только ушибы. Женщина была с девочкой лет семи, - пояснил водитель.

Женщину вместе с маленькой девочкой с места аварии забрала карета скорой помощи. На месте работают полицейские дознаватели.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что пострадавшими оказались бабушка и 5-летняя внучка.

- Пострадавшие были доставлены в больницу. Бабушку после осмотра отпустили домой, а внучка еще находится под наблюдением врачей. Состояние не тяжёлое, - пояснили в облздраве.

Фото: mgorod.kz