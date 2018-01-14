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Бабушку с внучкой сбили на пешеходном переходе в Уральске

14 января 2018, 14:39

Девочка находится в тяжелом состоянии.

ДТП произошло около 14.00 на пешеходном переходе по улице Гагарина в районе остановки "Меховой", сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Со слов водителя Lada, который сбил ребенка и женщину, он ехал по улице Гагарина в сторону центра.

- Я ехал, не превышая скорости, и вдруг на дороге появились пешеходы. Они бежали через дорогу. Я стал тормозить, но из-за того, что дорога скользкая, не успел остановить машину. Серьезных травм они не получили, только ушибы. Женщина была с девочкой лет семи, - пояснил водитель.

Женщину вместе с маленькой девочкой с места аварии забрала карета скорой помощи. На месте работают полицейские дознаватели.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что пострадавшими оказались бабушка и 5-летняя внучка.

- Пострадавшие были доставлены в больницу. Бабушку после осмотра отпустили домой, а внучка еще находится под наблюдением врачей. Состояние не тяжёлое, - пояснили в облздраве.

Фото: mgorod.kz


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