Более 4 тысяч кубометров снега вывезли за ночь в Алматы

Синоптики предупреждают, что выпадение снега в Алматы продолжится до 16 января.

Более 4 тысяч кубометров снега вывезено в ночной период в рамках работы по уборке, сообщает управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы.

"13 января 2018 года с 22:20 в городе Алматы началось выпадение снега, которое продолжается по настоящее время. Высота снежного покрова на 7:00 14 января в городе составила 6 сантиметров, в предгорной местности до 10 сантиметров… Вывоз снега в ночной период составил 4 691 кубометров", — говорится в сообщении.

По информации управления, коммунальными службами с начала снегопада производится посыпка дорожного полотна противогололедными материалами, с 4:00 были организованы колонны спецтехники в сопровождении патрульных машин полиции, которыми производятся работа по подметанию и сгребанию снега.

До 603 единиц увеличено количество спецтехники, более 2 тысяч человек задействованы в работе по уборке снега. В дневное время 14 января особое внимание будет уделено очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных зон.

Отмечается, что по прогнозу Казгидромета выпадение снега ожидается с перерывами до 16 января. В районных акиматах и акимате города организованы круглосуточные дежурства по контролю за производством работ по уборке и вывозу снега.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © Sputnik / Серикжан Ковланбаев