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NASA показало облачный пояс Юпитера

14 января 2018, 15:29

На сайте NASA отмечается, что снимок был сделан в декабре во время десятого сближения зонда с Юпитером.

Автоматическая станция Juno получила снимки облаков, опоясывающих южный полюс Юпитера, передает РИА Новости.

На сайте NASA отмечается, что снимок был сделан в декабре во время десятого сближения зонда с Юпитером. Устройство находилось на расстоянии более 13 тысяч километров от пиков облаков планеты.

Зонд Juno ("Юнона") был запущен с мыса Канаверал в августе 2011 года. Аппарат вышел на стабильную орбиту вокруг Юпитера только пять лет спустя. Первые два месяца после сближения зонд потратил на снижение орбиты и проверку всех научных инструментов, первые данные были получены только в конце августа.

Станция сближается с Юпитером раз в 53 дня. В октябре 2016 года зонд пролетел на расстоянии всего в 10 тысяч километров от верхнего слоя атмосферы планеты и получил новую порцию информации об устройстве ее недр и загадочного полярного сияния на полюсах.

Фото: © NASA / NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill


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