В США мужчина убил мать из-за сломанных наушников
Николсон посчитал мать виновной в поломке наушников и выстрелил ей в голову.
Полиция Калифорнии арестовала мужчину, убившего мать из-за сломанных наушников, сообщает РИА Новости.
68-летняя мать Мэтью Николсона услышала крики из комнаты своего 28-летнего сына, игравшего в компьютерную игру, и решила проверить, все ли в порядке. После этого между ними случилась словесная перепалка, во время которой разгневанный мужчина сломал свои наушники.
Николсон посчитал мать виновной в случившемся и выстрелил ей в голову. От полученных ранений женщина скончалась в больнице.
Фото: © Fotolia / Viktor Gmyria
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