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В США мужчина убил мать из-за сломанных наушников

14 января 2018, 15:51

Николсон посчитал мать виновной в поломке наушников и выстрелил ей в голову.

Полиция Калифорнии арестовала мужчину, убившего мать из-за сломанных наушников, сообщает РИА Новости.

68-летняя мать Мэтью Николсона услышала крики из комнаты своего 28-летнего сына, игравшего в компьютерную игру, и решила проверить, все ли в порядке. После этого между ними случилась словесная перепалка, во время которой разгневанный мужчина сломал свои наушники.

Николсон посчитал мать виновной в случившемся и выстрелил ей в голову. От полученных ранений женщина скончалась в больнице.

Фото: © Fotolia / Viktor Gmyria


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