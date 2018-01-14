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Вора-рецидивиста задержали в Астане

14 января 2018, 16:12

Сумма ущерба составляет порядка 300 тыс. тенге.

Столичными полицейскими задержан подозреваемый в совершении мошеничества, краж и автоугона, сообщила пресс-служба ДВД Астаны, пишет МИА Казинформ.

«При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими управления внутренних дел района «Сарыарка» ДВД Астаны по подозрению в совершении квартирных краж, мошенничества и угона автотранспорта задержан местный житель»,- говорится в сообщении.

Так, 11 января около 10.00 часов задержанный, воспользовавшись открытой дверью, проник в квартиру и похитил личные вещи. Сумма ущерба составляет порядка 300 тыс. тенге.

10 января в вечернее время суток возле магазина, у прохожего попросил телефон, якобы позвонить и, прихватив его, скрылся в неизвестном направлении.

Кроме того, установлено, что подозреваемый совершил угон автомашины марки «Volkswagen Passat» со двора дома по улице Джангельдина. Также он пытался совершить кражу с салона автомашины, припаркованной во дворе дома по улице Потанина.

Все факты зарегистрированы в Единый реестр досудебных расследований. Проводится досудебное расследование.

Задержанный был ранее судим за совершение аналогичных преступлений задержанный. Он водворен в Изолятор временного содержания ДВД Астаны.

Полицейскими проводится проверка к причастности подозреваемого к другим аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории города.


Фото: МИА Казинформ


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