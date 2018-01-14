Вора-рецидивиста задержали в Астане
Сумма ущерба составляет порядка 300 тыс. тенге.
Столичными полицейскими задержан подозреваемый в совершении мошеничества, краж и автоугона, сообщила пресс-служба ДВД Астаны, пишет МИА Казинформ.
«При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими управления внутренних дел района «Сарыарка» ДВД Астаны по подозрению в совершении квартирных краж, мошенничества и угона автотранспорта задержан местный житель»,- говорится в сообщении.
Так, 11 января около 10.00 часов задержанный, воспользовавшись открытой дверью, проник в квартиру и похитил личные вещи. Сумма ущерба составляет порядка 300 тыс. тенге.
10 января в вечернее время суток возле магазина, у прохожего попросил телефон, якобы позвонить и, прихватив его, скрылся в неизвестном направлении.
Кроме того, установлено, что подозреваемый совершил угон автомашины марки «Volkswagen Passat» со двора дома по улице Джангельдина. Также он пытался совершить кражу с салона автомашины, припаркованной во дворе дома по улице Потанина.
Все факты зарегистрированы в Единый реестр досудебных расследований. Проводится досудебное расследование.
Задержанный был ранее судим за совершение аналогичных преступлений задержанный. Он водворен в Изолятор временного содержания ДВД Астаны.
Полицейскими проводится проверка к причастности подозреваемого к другим аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории города.
Фото: МИА Казинформ
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.