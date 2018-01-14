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В 878 км от Алматы произошло землетрясение

14 января 2018, 16:17

Эпицентр землетрясения расположен в 878 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 14 января в 15 час 19 мин 34 сек по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz с ссылкой на some.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 878 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 12.6. Магнитуда MPV 6.0. Глубина 120 км.

Сведения об ощутимости нет.


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