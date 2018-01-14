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Мощное землетрясение произошло у побережья Перу

14 января 2018, 16:24

В настоящий момент нет информации о пострадавших или разрушениях. Существует угроза цунами.

Сильное землетрясение произошло в Тихом океане у побережья Перу. Как сообщает Геологическая служба США (USGS), толчки были магнитудой 7,3, пишет life.ru.

Отмечается, что первые подземные толчки были зафиксированы поздно ночью. Их эпицентр располагался в 31 километре к юго-западу от населённого пункта Акари и в 19 километрах от города Яука, а залегал на глубине примерно 10 километров.

В настоящий момент нет информации о пострадавших или разрушениях. Существует угроза цунами.

Фото: life.ru


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