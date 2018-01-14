В Карагандинской области стали перерабатывать больше мусора

За последние три года переработка твердых бытовых отходов в Карагандинской области возросла с 2 до 10 процентов, передает МИА «Казинформ».

«Мы первыми в стране готовы приступить к масштабной переработке бытовых отходов. Сейчас мы готовим к реализации проект строительства первого мусороперерабатывающего завода, на котором будет выстроено безотходное производство. Эту технологию мы отобрали во время выставки ЭКСПО в Астане», - сказал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов на заседании актива.

Твердые бытовые отходы, как отметил Ерлан Кошанов, могут принести стране большую пользу при правильной переработке.

«Огромный ресурсный потенциал кроется в переработке твердых бытовых отходов. Ежегодно в области образуется порядка 650 тысяч тонн твердых бытовых отходов. И с позиции сегодняшнего дня - это не мусор, это сырье»,- сказал Ерлан Кошанов.

В регионе проделана большая работа по организации раздельного сбора мусора.

«С учетом задач, которые ставит Глава государства, нам эту работу необходимо ускорить. В связи с этим, акимам городов и районов поручаю принять меры по обеспечению переработки твердо-бытовых отходов по самым современным технологиям с широким вовлечением субъектов малого и среднего бизнеса, посредством реализации проектов государственно-частного партнерства», - сказал Ерлан Кошанов.

В случае, если акимам всех уровней удастся убедить бизнес делать деньги на отходах, то в ближайшие годы в регионе будут значительно сокращены полигоны с мусором.

Фото: МИА Казинформ