В Турции самолёт выкатился за пределы ВПП и застрял на краю обрыва

Никто из 162 пассажиров не пострадал, все они были эвакуированы.

В турецком Трабзоне пассажирский самолёт авиакомпании Pegasus Airlines, прибывший из Анкары, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и застрял в грязи на краю обрыва. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, никто из 162 пассажиров не пострадал, все они были эвакуированы.

Причины случившегося устанавливаются. Полиция начала расследование.