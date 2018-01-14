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В Турции самолёт выкатился за пределы ВПП и застрял на краю обрыва

14 января 2018, 17:25

Никто из 162 пассажиров не пострадал, все они были эвакуированы.

В турецком Трабзоне пассажирский самолёт авиакомпании Pegasus Airlines, прибывший из Анкары, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и застрял в грязи на краю обрыва. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, никто из 162 пассажиров не пострадал, все они были эвакуированы.

Причины случившегося устанавливаются. Полиция начала расследование.


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