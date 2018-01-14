В Турции самолёт выкатился за пределы ВПП и застрял на краю обрыва
Никто из 162 пассажиров не пострадал, все они были эвакуированы.
В турецком Трабзоне пассажирский самолёт авиакомпании Pegasus Airlines, прибывший из Анкары, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и застрял в грязи на краю обрыва. Об этом сообщает RT.
Как отмечается, никто из 162 пассажиров не пострадал, все они были эвакуированы.
Причины случившегося устанавливаются. Полиция начала расследование.
A passenger jet has skidded off a runway and become stuck in the mud on the edge of a cliff in Turkey. Read more here: https://t.co/iiHZxHhXvl pic.twitter.com/kmzAqVDx50— Sky News (@SkyNews) 14 января 2018 г.
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