Команда дивизиона Тарасова выиграла Матч звезд КХЛ

14 января 2018, 18:26

Третье место заняла команда дивизиона Харламова, победившая сборную дивизиона Боброва со счетом 8:4.

В финале хоккеисты дивизиона Тарасова одержали победу над сборной дивизиона Чернышева со счетом 5:4, передает МИА Казинформ.

В составе команды дивизиона Чернышева отличились защитник «Барыса» Кевин Даллмэн (1-я минута), защитник «Авангарда» Егор Мартынов (12), нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк (17), защитник «Авангарда» Евгений Медведев (19). В сборной дивизиона Тарасова шайбы забрасывали нападающий «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий (1), нападающий клуба Молодежной хоккейной лиги «Локо» Николай Коваленко (8, 13), форвард ЦСКА Кирилл Капризов (14, 18).

Третье место заняла команда дивизиона Харламова, победившая сборную дивизиона Боброва со счетом 8:4.

В основное время команды соперничали между собой в формате «четыре на четыре», в случае ничьи в основное время проводилась буллитная серия по три броска в каждые ворота. Мини-матчи длились по два 10-минутных периода чистого игрового времени.

Фото: МИА Казинформ


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