Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана

Сильный мороз и ветер прогнозируют в Мангыстауской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях.

Сильный мороз и ветер прогнозируют 15 января в трех регионах республики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

"Ночью 15 января на территории Мангистауской области местами ожидается сильный мороз до — 22 градусов. Сутки 15 января местами по Южно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, метель, усиление восточного ветра 15-20 метров в секунду. 15-17 января в Кызылординской области местами ожидается северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Режим чрезвычайной ситуации природного характера был объявлен 11 января в Астане из-за сильнейшего бурана. Во время бурана зарегистрировано 2 322 сообщения на телефон экстренной службы "102", 172 — по нарушению ПДД, 177 — ДТП, 82 — повреждение транспортных средств.