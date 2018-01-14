Аэропорт Астаны начал проверку после инцидента с музыкантом Кокеевым
В случае если вина столичного аэропорта будет установлена, то аэропорт готов возместить ущерб.
Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев проводит проверку после ситуации с испорченным багажом с музыкальным оборудованием Ерлана Кокеева, сообщает ru.sputniknews.kz.
"Аэропорт города Астана проводит внутреннюю проверку по факту повреждения багажа рейса авиакомпании Bek Air. Если будет установлена вина аэропорта, аэропорт готов возместить ущерб и принести свои извинения", — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Известный казахстанский музыкант Ерлан Кокеев планирует подать в суд на авиакомпанию Bek Air за испорченные музыкальные инструменты. Порчу аппаратуры, по словам музыканта, он обнаружил при получении багажа в аэропорту Алматы после прибытия.
Фото: ru.sputniknews.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.