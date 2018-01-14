Очередное архивное видео первого визита Назарбаева в США опубликовано в Сети

На видео видно, что на тот момент у Казахстана еще не было признанных во всем мире государственных символов.

Архивные кадры первого официального визита главы республики в США опубликовано на странице Телерадиокомплекса президента Казахстана в Facebook, сообщает Zakon.kz.

"В преддверии предстоящего официального визита Назарбаева в США, специально для вас Телерадиокомплекс подготовил архивный видеоматериал видео из серии первого официального визита Президента Казахстана в США. Напомним, в 1992 году Глава государства подписал ряд соглашений, которые в дальнейшем позитивно повлияли на развитие экономики страны", - говорится в сообщении.

Напомним, что первое видео было опубликовано несколько дней назад, а сам состоится официальный визит Президента Казахстана в США состоится 16-18 января .