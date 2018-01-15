Убившего хаски жителя Балхаша признали невменяемым

Житель Балхаша, который подкараулил в подъезде соседскую собаку с хозяйкой, возвращавшихся домой после утренней прогулки, и нанес хаски смертельные ножевые ранения, признан невменяемым, передает МИА «Казинформ».

«Меня ознакомили с результатами судебной комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Кайрат Мусалиев признан невменяемым. Эксперты пришли к выводу, что в момент нападения на мою собаку мужчина находился в состоянии психического расстройства. Я уверена, что он не в себе. О том, что угрожал мне и собаке расправой, я говорила полиции еще в декабре 2016 года. Но от нас полицейские отмахнулись. Он гнался еще и за мной с ножом с криками «стойте, убью», — вспоминает хозяйка погибшего животного Екатерина.

Ранее ему вменялись две статьи Уголовного кодекса — «Хулиганство» и «Угроза убийством». Но теперь оставили лишь часть 3 статьи 293 УК. Уголовное дело поступило в суд Балхаша. Прокуроры просят суд применить в отношении подозреваемого принудительные меры медицинского характера. Однако психически нездоровый мужчина не задержан. В суд он дважды не явился.

Напомним, 17 сентября 2017 года на глазах хозяйки собаки породы хаски сосед в подъезде нанес животному три проникающих ножевых ранения. Через 10 часов собака по прозвищу Нануки скончалась в ветеринарной клинике. Мужчина нанес три удара в шею и бока Нанука. Один удар попал в почку. Ранее между соседями был затяжной конфликт по поводу систематического нарушения тишины в доме собакой.

Фото: МИА Казинформ