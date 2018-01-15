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Трагедия на трассе в Атырауской области: пятеро погибших и пятеро раненых

15 января 2018, 00:13

Произошло лобовое столкновение автомашин «Hyundai Accent» и «ВАЗ-21015»

На трассе «Атырау - Астрахань», в Исатайском районе Атырауской области, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пять человек.

Как сообщила ATPress.kz пресс-секретарь департамента внутренних дел Атырауской области Назымгуль Кайсагалиева, это случилось 14 января в 15.15, примерно в 5 км от села Х. Ергалиева.

По словам нашего собеседника, произошло лобовое столкновение автомашин «Hyundai Accent» и «ВАЗ-21015». В результате аварии на месте дорожно-транспортного происшествия погибли 60-летний водитель «ВАЗ-21015» и четверо его пассажиров – женщины, 1977 и 1961 годов рождения, мужчины, 1989 и 1958 годов рождения. Все находившиеся в автомашине «Hyundai Accent», водитель и четверо пассажиров (среди них есть дети), доставлены в больницу райцентра Аккистау.

Будет назначен ряд экспертиз, начато расследование.

Фото: ATPress.kz


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