20 фотографий, на которых неизвестно что происходит

Некоторые снимки просто созданы, чтобы оставить в недоумении весь интернет. Даже если их тщательно разглядывать, нет никаких гарантий, что вы ответите на все «зачем» и «почему». Зато зарядка для мозгов гарантирована.

AdMe.ru собрал 20 фотографий, на которых творится черт знает что.