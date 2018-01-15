Закрыли трассу Астана - Павлодар

В связи с ухудшением погодных условий.

Трассу Астана - Павлодар закрыли для движения автотранспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по ЧС.

«14 января в 23.30 в связи с ухудшением погодных условий (ветер, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Астана-Павлодар», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что в трех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

Фото: МИА Казинформ