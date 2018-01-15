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Закрыли трассу Астана - Павлодар

15 января 2018, 01:08

В связи с ухудшением погодных условий.

Трассу Астана - Павлодар закрыли для движения автотранспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по ЧС.

«14 января в 23.30 в связи с ухудшением погодных условий (ветер, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Астана-Павлодар», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что в трех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

Фото: МИА Казинформ


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