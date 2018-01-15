Общежитие сгорело дотла на Тенгизе, есть пострадавшие

По предварительной информации, во время пожара пострадали два человека — они выпрыгнули из окна со второго этажа.

По предварительной информации, во время пожара пострадали два человека — они выпрыгнули из окна со второго этажа. На вечер воскресенья полной официальной информации еще не было, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ATPress.kz.

Как сообщили изданию информированные источники, 14 января, примерно в обеденное время, в одном из общежитий, расположенного на территории вахтового поселка на Тенгизском месторождении в Жылыойском районе, возник пожар. Было эвакуировано несколько десятков человек.

По предварительной информации, во время пожара пострадали два человека — они выпрыгнули из окна со второго этажа. Тушением пожара занимается противопожарная аварийная служба компании ТОО «Тенгизшевройл». По словам очевидцев, полностью сгорело двухэтажное общежитие. Примерная площадь жилого здания составляла порядка 500 кв метров.

Более полная информация от официальных органов ожидается в понедельник.