Внести изменения в годовой план госзакупок за 2017 год можно до 1 февраля 2018 года

Уважаемые Заказчики веб-портала государственных закупок!

Министерство финансов РК сообщает, что на веб-портале государственных закупок функционал для внесения изменений в годовой плана за 2017 год будет доступен до 1 февраля 2018 года.

В этой связи при необходимости нужно своевременно внести изменения в годовые планы и договоры.