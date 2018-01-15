Внести изменения в годовой план госзакупок за 2017 год можно до 1 февраля 2018 года
Уважаемые Заказчики веб-портала государственных закупок!
Министерство финансов РК сообщает, что на веб-портале государственных закупок функционал для внесения изменений в годовой плана за 2017 год будет доступен до 1 февраля 2018 года.
В этой связи при необходимости нужно своевременно внести изменения в годовые планы и договоры.
15 января 2018, 07:35
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных закупок МФ РК
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