В двух областях Казахстана из-за непогоды закрыли дороги

С 23.30 14 января в связи с метелью закрыто движение на автодороге "Астана-Ерейментау-Шидерты".

В Акмолинской, Павлодарской областях закрыли дороги для движения автотранспорта, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор»

В Акмолинской области с 23.30 14 января в связи с метелью закрыто движение на автодороге "Астана-Ерейментау-Шидерты" (16-205 километры, от Астаны до границы Павлодарской области) для всех видов автотранспортных средств.

В Павлодарской области с 23.50 14 января закрыто движение на участке автотрассы "Астана-Шидерты" (205-259 километры, от поселка Шидерты до границы Акмолинской области) для всех видов автотранспортных средств.





Фото: Байкал24