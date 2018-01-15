Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В аварийном доме в Уральске обвалился потолок

15 января 2018, 06:42

Потолок в квартире «мажут глиной, чтобы привезти в человеческий вид».

Происшествие случилось в воскресенье, 14 января, примерно в 15 часов, при этом чудом осталась в живых бабушка, пишет Zakon.kz со ссылкой на издание "Уральская неделя".

«Я спускалась на улицу, как вдруг обвалился потолок, - рассказывает жительница этого дома, 78-летняя пенсионерка Лилия Жаркова. - Прямо сплошным куском упала штукатурка и балки. Ещё пару сантиметров, и этим потолком накрыло бы меня, но обошлось - меня лишь слегка присыпало штукатуркой».

По словам Лилии Жарковой, дом, в котором она проживает, вот уже как три года числится аварийным. При этом дом не проходил капитальный ремонт по программе «Модернизация ЖКХ». Как отметил житель этого дома Руслан Сулейменов, потолок в квартире «мажут глиной, чтобы привезти в человеческий вид».

«Но только отремонтируем, как снова потолок весь в трещинах. Углы у нас давно потрескались, потолок течёт при малейших осадках. Живём и боимся, что на детей обвалится крыша», - признался он. «Дом здесь старый, его построили в 1957 году, - говорит Сулейменов. - Три года назад его официально признали непригодным для жилья. Каждый год к нам приезжает комиссия из жилищного отдела акимата, обещает выселить. Сначала говорили, что просто дадут нам новое жильё, потом сказали, что построят торговый центр, а нас переселят в другое место. Но пока всё это на словах».

Фото: Уральская неделя


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...