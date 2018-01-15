В аварийном доме в Уральске обвалился потолок

Происшествие случилось в воскресенье, 14 января, примерно в 15 часов, при этом чудом осталась в живых бабушка, пишет Zakon.kz со ссылкой на издание "Уральская неделя".

«Я спускалась на улицу, как вдруг обвалился потолок, - рассказывает жительница этого дома, 78-летняя пенсионерка Лилия Жаркова. - Прямо сплошным куском упала штукатурка и балки. Ещё пару сантиметров, и этим потолком накрыло бы меня, но обошлось - меня лишь слегка присыпало штукатуркой».

По словам Лилии Жарковой, дом, в котором она проживает, вот уже как три года числится аварийным. При этом дом не проходил капитальный ремонт по программе «Модернизация ЖКХ». Как отметил житель этого дома Руслан Сулейменов, потолок в квартире «мажут глиной, чтобы привезти в человеческий вид».

«Но только отремонтируем, как снова потолок весь в трещинах. Углы у нас давно потрескались, потолок течёт при малейших осадках. Живём и боимся, что на детей обвалится крыша», - признался он. «Дом здесь старый, его построили в 1957 году, - говорит Сулейменов. - Три года назад его официально признали непригодным для жилья. Каждый год к нам приезжает комиссия из жилищного отдела акимата, обещает выселить. Сначала говорили, что просто дадут нам новое жильё, потом сказали, что построят торговый центр, а нас переселят в другое место. Но пока всё это на словах».





Фото: Уральская неделя