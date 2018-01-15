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18-летний парень попал в список желаний психопатки, и его труп нашли под плиткой

15 января 2018, 07:49

Юношу заманили в дом убийцы, попросив помочь установить программное обеспечение на компьютер.

На этих шокирующих фотографиях место в пригороде Австралии, где был жестоко убит 18-летний Аарон Пажич, страдающий аутизмом, передает Лайф.

26-летняя Джемма Лилли нанесла юноше несколько ножевых ранений, а затем задушила его, выполнив таким образом пункт из своего списка желаний, сообщает Metro.

В дом убийцы Аарона заманила мама его друга — 44-летняя Труди Ленон. Она состояла в отношениях с Джеммой и решила помочь исполнить её мечту. Для этого женщина пригласила юношу к ней в гости, чтобы якобы помочь установить программное обеспечение. Однако пока Аарон сидел за компьютером, Джемма подкралась сзади и задушила его, после чего нанесла ещё три ножевых удара.

Затем сообщницы завернули тело Аарона в белую простыню и закопали в зимнем саду, выложив на месте захоронения плитку.

В ходе обыска полиция обнаружила записи Джеммы, в которых она описывала методы понравившихся ей пыток с применением ножей. Кроме того, в текстовых сообщениях к своей любовнице женщина признавалась, что испытывает настоящую эйфорию после совершённого убийства: "Я почувствовала то, что не испытывала раньше".

Джемма выросла в Стэмфорде, Линкольншир, прежде чем переехать в Австралию. Всё это время она скрывала от посторонних свои фантазии по кастрации, скальпированию и принудительному кормлению.

Фото: life.ru


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