К чему приведет глобальное потепление через 25 лет

Из-за глобального потепления десятки миллионов людей в ближайшие 25 лет окажутся под угрозой, вызванной разливами рек, выяснили ученые, сообщает РИА Новости.

С увеличением температуры такие явления, как шторм и сильные ливни будут сильнее во многих частях света, в том числе и в Африке. Это, в свою очередь, значительно увеличит риск наводнений не связанных с повышением уровня Мирового океана. Для защиты населения таких регионов, как Центральная Европа, Африка, Центральная и Северная Америка, Индия, Пакистан, Индонезия и Китай, потребуется принять серьезные меры, считают исследователи.

В противном случае под ударами природных катаклизмов в будущем могут оказаться десятки миллионов человек. Так, по оценкам ученых, в США и Канаде число людей, проживающих в зоне риска, увеличится со ста тысяч до миллиона, а в Китае — достигнет 55 миллионов.

По словам ученых, период в 25 лет они выбрали, так как тенденцию к потеплению на этом промежутке времени уже не удастся изменить никакими мерами.

"Все, что будет после этих 25 лет, зависит от того, что мы сделаем сегодня", — цитирует издание Scientific American одного из авторов исследования Андерса Леверманна.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

Фото: Вокруг света