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Снежная погода ожидает казахстанцев 15 января

15 января 2018, 09:30

Местами ожидается метель, туман, гололед и усиление ветра.

15 января с прохождением атмосферных фронтальных разделов по территории Казахстана пройдет местами снег, на юге и юго-востоке республики ночью местами сильный снег. Местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с с метелью, туман, в Жамбылской, Южно-Казахстанской областях гололед.

В Алматинской области местами туман, в районе Жаланашколя ветер до 15-20 м/с.

В Акмолинской, Кызылординской областях местами туман, усиление ветра до 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской областях местами ожидается туман, в Павлодарской области днем местами метель.

В Алматы днем облачно, снег, - 5.

В Астане днем облачно, - 22.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: sputniknewslv.com


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