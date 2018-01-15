Снежная погода ожидает казахстанцев 15 января

15 января с прохождением атмосферных фронтальных разделов по территории Казахстана пройдет местами снег, на юге и юго-востоке республики ночью местами сильный снег. Местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с с метелью, туман, в Жамбылской, Южно-Казахстанской областях гололед.

В Алматинской области местами туман, в районе Жаланашколя ветер до 15-20 м/с.

В Акмолинской, Кызылординской областях местами туман, усиление ветра до 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской областях местами ожидается туман, в Павлодарской области днем местами метель.

В Алматы днем облачно, снег, - 5.

В Астане днем облачно, - 22.

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Фото: sputniknewslv.com