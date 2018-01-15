Минздрав просит сообщать об отсутствии бесплатных лекарств

После многочисленных обращений населения к министру здравоохранения Казахастана Елжану Биртанову по не полученным лекарствам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), для выявления данных фактов, Минздрав начал анализ и мониторинг лекарственного обеспечения населения во всех регионах страны, сообщает Zakon.kzсо ссылкой на МЗ РК.

В этой связи, просим всех граждан, состоящих на диспансерном учете, не получивших бесплатные лекарства за период с октября по декабрь 2017 года, согласно утвержденного Перечня (приказ №786), направлять обращения с указанием ФИО, ИИН, контактов, № поликлиники и города на электронный адрес: kf_mz@mail.ru.