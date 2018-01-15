Взаимодействие стран в СБ ООН обсудили Тасмагамбетов и Лавров

Посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов обсудил с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым взаимодействие стран на международной арене, в частности в Совете Безопасности ООН, сообщает Zakon.kz со ссылкой на представителя посольства Казахстана в Российской Федерации.

Состоялось обсуждение актуальных вопросов казахстанско-российского сотрудничества, а также взаимодействия на международной арене, в частности в рамках председательства Казахстана в СБ ООН в январе этого года.

Встреча Лаврова и Тасмагамбетова прошла в традиционной для отношений двух стран теплой и доверительной атмосфере.

Стоит отметить, 18-19 января в Нью-Йорке по инициативе Казахстана, пройдут заседания СБ ООН по Афганистану и Центральной Азии и нераспространению оружия массового уничтожения.