В уборке снега в Алматы задействовано более 2 тысяч рабочих
С начала снегопада коммунальными службами производится посыпка дорожного полотна противогололедными материалами.
В Алматы продолжаются работы по вывозу снега, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление природных ресурсов и регулирования природопользования.
Напомним, за 11, 12 и 14 января в городе выпало 25 см осадков. По состоянию на 07:00 утра 15 января за сутки вывезено 9 900 м3 снега.
"15 января 2018 года с 07:30 часов в городе Алматы началось очередное выпадение снега, которое прогнозируется до утра 16 января. С начала снегопада коммунальными службами производится посыпка дорожного полотна противогололедными материалами. В работах по уборке снега задействовано более 600 единиц спецтехники и 2100 дорожных рабочих", - говорится в сообщении.
Фото: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы
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