У президента Мексики возникли проблемы с глазами после открытия авиацентра

О том, что стало причиной ухудшения зрения, не сообщается.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето был вынужден обратиться к врачам после церемонии открытия Национального центра авиационных технологий из-за возникших там проблем со зрением, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства Мексики.

Центр был открыт в штате Керетаро.

"По окончании открытия и вручения премий в области науки и технологий в Колоне, штат Керетаро, президент Энрике Пенья Ньето, министры (обороны) Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда, (финансов) Хосе Антонио Гонсалес Анайя, (сельского хозяйства) Хосе Кальсада Ровироса, (окружающей среды) Рафаэль Паккиано Аламан, а также Франсиско Гусман Ортис, глава администрации президента, Андрес Массиеу Фернандес, генеральный координатор по вопросам политики и правительства, и другие присутствовавшие на церемонии получили сильное раздражение глаз, что потребовало медицинского вмешательства", — говорится в сообщении.

О том, что стало причиной подобного ухудшения зрения, не сообщается. На запрос РИА Новости представители пресс-службы пока не ответили.

Некоторым пострадавшим рекомендовали отдых.

"Президент по-прежнему продолжит следовать своему расписанию", — отмечает пресс-служба.

В настоящий момент министерство здравоохранения Мексики выясняет причины, которые могли вызвать проблемы со зрением у первых лиц государства.

Фото: НТВ