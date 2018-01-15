39 млрд тенге затратят на ремонт автодорог Карагандинской области в 2018 году

В Карагандинской области в 2018 году продолжится работа по улучшению транспортной инфраструктуры.

На ремонт дорог выделено 39,1 млрд тенге. Об этом сообщил глава региона Ерлан Кошанов на собрании актива по обсуждению Послания Главы государства народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвёртой промышленной революции».

- Карагандинская область обладает большим транзитным потенциалом. В условиях сегодняшних реалий мы обязаны использовать это преимущество в полной мере. Есть поручение Главы государства об увеличении финансирования ремонта и реконструкции местной сети дорог. В прошлом году мы проделали большую работу в этой части. Отремонтировали 863 км на сумму 33,5 млрд тенге, - сказал Ерлан Кошанов.

Он напомнил, что ремонтные работы проводились на трассах Караганда-Жезказган, Караганда-Каркаралинск. Было начато строительство Северного и Восточного обходов Караганды.

- В 2018 году будут завершены работы на участке коридора Центр-Юг от Караганды до Темиртау. Также на этот год запланированы работы по среднему ремонту участков дороги Караганда-Жезказган, ремонт автодорог в направлении Каркаралинска и Баянаула, - назвал наиболее крупные проекты аким области. - В текущем году из бюджета на дорожно-ремонтные работы выделено 39,1 млрд тенге. Это позволит охватить 800 км дорог.

Предусмотрены средства на завершение реконструкции четырёх мостов на областных и районных автодорогах, капитальный ремонт проблемных участков в направлениях Карабас-Жартас и Актогай-Балхаш.

- Впервые мы предусмотрели в бюджете средства на ремонт дорог внутри районных центров, - отметил Ерлан Кошанов.