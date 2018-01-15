В январе-ноябре 2017 года в странах Содружества отмечено увеличение объемов промышленного производства
По данным Статкомитета СНГ
По данным Статкомитета СНГ, в странах Содружества в январе-ноябре 2017г. по сравнению с январем-ноябрем 2016г. объем промышленного производства увеличился на 1,8% (в январе-ноябре 2016г. - на 1%).
Потребительские цены в странах Содружества в ноябре 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. повысились на 4,7% (в ноябре 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. - на 6,5%) цены производителей промышленной продукции повысились на 8,5% (в ноябре 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. - на 11,2%).
|
январь-ноябрь 2017г. к январю-ноябрю 2016г., в процентах
|
|
Валовой
внутренний
продукт
(в постоянных
ценах)
|
Промышленная
продукция
(в постоянных
ценах)
|
Перевозки
грузов (без
трубопроводного
транспорта)
|
Оборот
розничной
торговли
(в постоянных
ценах; все каналы
реализации)
|
Индексы цен
производителей
промышленной
продукции1)
|
Индексы
потребительских
цен1)
|
Азербайджан
|
99,8
|
96,2
|
102,7
|
102,3
|
114,5
|
107,4
|
Армения
|
105,02)
|
112,3
|
139,9
|
106,4
|
102,4
|
101,1
|
Беларусь
|
102,2
|
106,3
|
107,7
|
103,3
|
110,5
|
104,4
|
Казахстан
|
104,32)
|
107,3
|
104,5
|
106,1
|
113,6
|
106,3
|
Кыргызстан
|
104,0
|
112,5
|
102,4
|
105,5
|
104,6
|
102,9
|
Молдова
|
103,82)
|
103,43)
|
124,6
|
96,23)4)
|
102,5
|
106,8
|
Россия
|
101,62)
|
101,2
|
101,8
|
101,0
|
107,0
|
102,1
|
Таджикистан
|
106,82)
|
121,0
|
96,8
|
106,2
|
105,5
|
106,3
|
Туркменистан
|
106,45)
|
…
|
…
|
118,06)7)
|
…
|
103,68)
|
Узбекистан
|
105,32)
|
105,62)
|
103,72)
|
103,07)
|
…
|
109,39)
|
Украина
|
102,110)
|
99,9
|
100,5
|
108,0
|
114,6
|
112,5
|
Всего по СНГ
|
101,92)
|
101,8
|
103,3
|
101,8
|
108,5
|
104,7
|
Справочно СНГ:
январь-ноябрь
2016г. в % к
январю-ноябрю
2015г.
|
99,911)
|
101,0
|
100,7
|
96,8
|
111,212)
|
106,512)
1) Ноябрь 2017г. к декабрю 2016г.
2) Январь-сентябрь 2017г. к январю-сентябрю 2016г.
3) Январь-октябрь 2017г. к январю-октябрю 2016г.
4) Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов.
5) Январь-июнь 2017г. к январю-июню 2016г.
6) В текущих ценах.
7) Включая оборот предприятий питания.
8) Июнь 2017г. к декабрю 2016г.
9) Октябрь 2017г. к декабрю 2016г.
10) IІI квартал 2017г. к IІI кварталу 2016г.
11) Январь-сентябрь 2016г. к январю-сентябрю 2015г.
12) Ноябрь 2016г. к декабрю 2015г.
Примечание: Данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств. ВВП по Армении, Беларуси, Казахстану, России и Украине - с учетом отдельных положений СНС 2008. С 1 июля 2016г. в Беларуси проведена деноминация национальной валюты (уменьшение нарицательной стоимости денежных знаков) в 10 тыс. раз.
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