В январе-ноябре 2017 года в странах Содружества отмечено увеличение объемов промышленного производства

По данным Статкомитета СНГ

По данным Статкомитета СНГ, в странах Содружества в январе-ноябре 2017г. по сравнению с январем-ноябрем 2016г. объем промышленного производства увеличился на 1,8% (в январе-ноябре 2016г. - на 1%).

Потребительские цены в странах Содружества в ноябре 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. повысились на 4,7% (в ноябре 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. - на 6,5%) цены производителей промышленной продукции повысились на 8,5% (в ноябре 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. - на 11,2%).

январь-ноябрь 2017г. к январю-ноябрю 2016г., в процентах Валовой внутренний продукт (в постоянных ценах) Промышленная продукция (в постоянных ценах) Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта) Оборот розничной торговли (в постоянных ценах; все каналы реализации) Индексы цен производителей промышленной продукции1) Индексы потребительских цен1) Азербайджан 99,8 96,2 102,7 102,3 114,5 107,4 Армения 105,02) 112,3 139,9 106,4 102,4 101,1 Беларусь 102,2 106,3 107,7 103,3 110,5 104,4 Казахстан 104,32) 107,3 104,5 106,1 113,6 106,3 Кыргызстан 104,0 112,5 102,4 105,5 104,6 102,9 Молдова 103,82) 103,43) 124,6 96,23)4) 102,5 106,8 Россия 101,62) 101,2 101,8 101,0 107,0 102,1 Таджикистан 106,82) 121,0 96,8 106,2 105,5 106,3 Туркменистан 106,45) … … 118,06)7) … 103,68) Узбекистан 105,32) 105,62) 103,72) 103,07) … 109,39) Украина 102,110) 99,9 100,5 108,0 114,6 112,5 Всего по СНГ 101,92) 101,8 103,3 101,8 108,5 104,7 Справочно СНГ: январь-ноябрь 2016г. в % к январю-ноябрю 2015г. 99,911) 101,0 100,7 96,8 111,212) 106,512)

1) Ноябрь 2017г. к декабрю 2016г.

2) Январь-сентябрь 2017г. к январю-сентябрю 2016г.

3) Январь-октябрь 2017г. к январю-октябрю 2016г.

4) Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов.

5) Январь-июнь 2017г. к январю-июню 2016г.

6) В текущих ценах.

7) Включая оборот предприятий питания.

8) Июнь 2017г. к декабрю 2016г.

9) Октябрь 2017г. к декабрю 2016г.

10) IІI квартал 2017г. к IІI кварталу 2016г.

11) Январь-сентябрь 2016г. к январю-сентябрю 2015г.

12) Ноябрь 2016г. к декабрю 2015г.

Примечание: Данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств. ВВП по Армении, Беларуси, Казахстану, России и Украине - с учетом отдельных положений СНС 2008. С 1 июля 2016г. в Беларуси проведена деноминация национальной валюты (уменьшение нарицательной стоимости денежных знаков) в 10 тыс. раз.